المملكة لـ«مجلس الأمن»: سنتخذ كافة الإجراءات للرد على أعمال العنف لميليشيا الحوثي

تواصل – الرياض:

أكدت المملكة أنها سوف تتخذ إجراءات للرد على أعمال العنف التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية للحفاظ على أمنها.

وأوضحت المملكة في رسالتها لمجلس الأمن، ما قامت به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من إرهاب ضد أراضي المملكة، مؤكدة على الدور الذي تلعبه إيران في صناعة الصواريخ التي تم إطلاقها يومي 4 نوفمبر و22 يوليو من العام 2017 وذلك بعد فحص الحطام.

وأكدت المملكة أن إيران مستمرة في تهريب الأسلحة إلى الحوثي، مشيرة إلى أن التدخل المباشر من حزب الله لتحويل وتشغيل الأسلحة يظهر سلوكها العدائي.

وأشارت إلى أن إيران لا تكترث بالتزاماتها الدولية، وتهريبها للأسلحة دليل على سلوكها العدائي ودعمها للتخريب والإرهاب الذي يهدد أمن المملكة والعالم.