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«ماليزيا» تغير موقفها وتعلن استعدادها تسليم الداعية «ذاكر نايك» للهند

«ماليزيا» تغير موقفها وتعلن استعدادها تسليم الداعية «ذاكر نايك» للهند
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تواصل – وكالات:

صرح نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي، أن حكومة بلاده مستعدة لتسليم الداعية ذاكر نايك للهند في حال قدمت الحكومة الهندية طلباً رسمياً بذلك، وذلك في تغير واضح لموقف ماليزيا تجاه الداعية الذي تتهمه بلاده بالإرهاب في مزاعم رفضتها الكثير من الجمعيات والمنظمات الحقوقية.

وأوضح حميدي وفقاً لما نقلت عنه صحيفة “تو داي” الماليزية”، أن الحكومة الماليزية لم تتلق إلى الآن أي طلب رسمي من السلطات الهندية لتسليم نايك، كما أنها لم تتلق أي طلب من الإنتربول لتسليمه، في الوقت الذي ذكرت صحف هندية أن حكومة نيودلهي بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رسمي لحكومة ماليزيا لتسليم ذاكر نايك.

الجدير بالذكر أن الداعية الإسلامي ذاكر نايك قد رفض العودة إلى بلاده، بعد اتهامه بالتورط في قضايا غسيل أموال وكسب غير مشروع عن طريق مؤسسات دينية وقنوات فضائية يديرها، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالإرهاب.

 

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