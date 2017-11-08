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الباحة.. وفاة طفل انهار فوقه جدار منزل مهجور في «بلجرشي»

الباحة.. وفاة طفل انهار فوقه جدار منزل مهجور في «بلجرشي»
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تواصل – فريق التحرير:

توفي طفل في بلجرشي، إثر انهيار جدار منزل مهجور بقرية الحميد.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد، أن غرفة العمليات بشرطة بلجرشي تلقت في تمام الساعة الثامنة من مساء الأربعاء بلاغا من غرفة عمليات الدفاع المدني بالمحافظة يؤكد وفاة طفل يبلغ من العمر ١١ عاما، نتيجة سقوط جدار لأحد المنازل الشعبية المهجورة عليه بقرية الحميد.

وأضاف أنه بانتقال الأجهزة الأمنية المعنية ومعهم الطبيب الشرعي، ومن خلال الإجراءات الأولية وجمع الاستدلال تبين عرضية الحادث.

وأشار طراد إلى أن القضية ستحال للنيابة العامة لاستكمال ماتبقى من إجراءات.

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