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القريات.. إصابة طفلة بطلق ناري في الرأس أثناء اختبار والدها بندقية هوائية

القريات.. إصابة طفلة بطلق ناري في الرأس أثناء اختبار والدها بندقية هوائية
تعبيرية
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تواصل – فريق التحرير:

تعرضت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات للإصابة بطلق ناري في الرأس أثناء اختبار والدها لبندقية هوائية بفناء منزلهم بالجوف.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه بالإشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن استخراج طلق ناري من رأس طفلة بمستشفى الأمير متعب، نوضح أنه ورد لشرطة محافظة القريات اتصال من مستشفى القريات العام في تمام الساعه الثامنة والربع من صباح يوم أمس الأربعاء، مفاده دخول طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات ونصف وذلك لتعرضها لطلق ساكتون هوائيه بالرأس (أثناء قيام والدها باختبار البندقيه الهوائية بفناء منزلهم).

وأضاف النومس أن الطفلة تعرضت لنزيف بالرأس وتم تنويم الطفلة بالعناية المركزة وتم تحريز السلاح المرخص باسمه وجرى إشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وتابع متحدث شرطة الجوف أنه تم تحويل الطفلة لمستشفى الأمير متعب بسكاكا بعدها تم نقلها بالإخلاء الطبي لأحد مستشفيات الرياض.

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