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اتهامات للنظام الإيراني باغتيال معارض أحوازي في هولندا

اتهامات للنظام الإيراني باغتيال معارض أحوازي في هولندا
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تواصل – وكالات:

لقي رئیس حركة النضال لتحرير الأحواز المعارض للنظام الإيراني أحمد مولى مصرعه بثلاثة رصاصات أطلقت عليه أمام منزله، أمس الأربعاء، بمدينة لاھاي الھولندية.

وأوضح مدير مركز الأحواز للإعلام والدراسات الاستراتیجیة حسن راضي، أن مولى أصیب بطلقة في رأسه وطلقتین في قلبه، مؤكدا أن عملیة الاغتیال سیاسیة بامتیاز، حیث إن القتیل يرأس حركة معارضة للنظام الإيراني.

وأضاف راضي أن النظام الإيراني طالب في وقت سابق من الشرطة الدولیة “الإنتربول” بتسلیم أحمد مولى لمحاكمته، في إشارة إلى احتمالیة تورط طھران في عملیة الاغتیال.

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