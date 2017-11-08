مجلة أمريكية تفضح محاولات اليمين المتطرف توريط المسلمين في مجزرة كنيسة تكساس

تواصل- سامر محمد:

كشفت مجلة “نيوزويك” الأمريكية عن انتشار نظريات المؤامرة في أوساط الأمريكيين، والتي يبثها اليمين المتطرف، في محاولة لإلصاق المجزرة التي وقعت في كنيسة بولاية تكساس بالمسلمين.

وأشارت المجلة إلى أن السلطات الأمريكية ليست متأكدة من الدوافع الحقيقة وراء الهجوم الذي نفذه “ديفين كيلي”، لكنها ترى أن إطلاق النار ربما ناجم عن مشكلة مع زوجته البعيدة عنه وأسرتها.

ولفتت إلى أن 26 شخصا قتلوا في الهجوم وأصيب 20 آخرين، وعلى الرغم من سماع التفاصيل المتعلقة بالمجزرة من قبل السلطات، فضلا عن روايات الناجين وأسر القتلى، إلا أن نظريات المؤامرة لم تتوقف.

وتحدثت عن أن أولى النظريات الكاذبة التي سعى اليمين المتطرف في أمريكا للترويج لها هي أن القاتل اعتنق الإسلام ويدعى “سمير”، واستخدمت تلك الكذبة في عدد من التقارير من بينها مدونة تابعة لليمين الأمريكي وصحيفة أسبوعية في كاليفورنيا.