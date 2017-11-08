شبكة أمريكية: حملة المملكة ضد الفساد ستزيد أسعار الوقود في واشنطن

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

ترشيحاتنا

رسالة وكيل إمارة عسير بخط يده قبل وفاته في حادث الطائرة

رسالة وكيل إمارة عسير بخط يده قبل وفاته في حادث الطائرة

مفاجآت تتواصل في قضايا الفساد.. وزير متورط في تعاقدات ورواتب فلكية

مفاجآت تتواصل في قضايا الفساد.. وزير متورط في تعاقدات ورواتب فلكية

كيف تم العثور على حطام مروحية نائب أمير عسير «البلاك هوك»؟

كيف تم العثور على حطام مروحية نائب أمير عسير «البلاك هوك»؟

«تعليم الشرقية» تكشف ملابسات وفاة طالب بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

«تعليم الشرقية» تكشف ملابسات وفاة طالب بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

شبكة أمريكية: حملة المملكة ضد الفساد ستزيد أسعار الوقود في واشنطن

شبكة أمريكية: حملة المملكة ضد الفساد ستزيد أسعار الوقود في واشنطن
0

تواصل – سامر محمد:

نقلت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن نحو 500 شخص اعتُقلوا في إطار حملة مكافحة الفساد التي تشنها السلطات في المملكة والتي طالت أمراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال.

وأشارت الشبكة إلى أن التطورات في المملكة قد تقود إلى زيادة أسعار الوقود في الولايات المتحدة، خاصة بعدما ارتفعت أسعار النفط العالمية في أعقاب الإعلان عن حملة الاعتقالات.

ووصفت الشبكة تلك الحملة التي بدأت السبت الماضي بغير المسبوقة، خاصة أنها شملت عدداً من الأمراء، وتأتي في وقت وصف فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التحركات بأنها جهد لاجتثاث الفساد من المملكة.

وتحدثت خبيرة الطاقة “هليما كروفت” عن أن تأثير ما يجري في المملكة كبير على الولايات المتحدة؛ لأن زيادة أسعار النفط جراء تلك الحملة سيشعر بها الأمريكيون عندما يتوجهون للتزود بالوقود.

من جانبه اعتبر السفير الأمريكي الأسبق لدى المملكة “روبرت جوردان” أن ولي العهد يحاول، بشكل مشروع، نقل المملكة إلى القرن الحادي والعشرين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عودة «فيسبوك» للعمل بالمملكة بعد تعطله لدقائق

عودة «فيسبوك» للعمل بالمملكة بعد تعطله لدقائق

شاهد.. حريق في مقر المخابرات الروسية بموسكو

شاهد.. حريق في مقر المخابرات الروسية بموسكو

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الفلسطيني

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الفلسطيني

«رويترز»: توقعات بارتفاع عدد الموقوفين في المملكة بتهم الفساد إلى المئات

«رويترز»: توقعات بارتفاع عدد الموقوفين في المملكة بتهم الفساد إلى المئات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد
«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>