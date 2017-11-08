شبكة أمريكية: حملة المملكة ضد الفساد ستزيد أسعار الوقود في واشنطن

تواصل – سامر محمد:

نقلت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن نحو 500 شخص اعتُقلوا في إطار حملة مكافحة الفساد التي تشنها السلطات في المملكة والتي طالت أمراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال.

وأشارت الشبكة إلى أن التطورات في المملكة قد تقود إلى زيادة أسعار الوقود في الولايات المتحدة، خاصة بعدما ارتفعت أسعار النفط العالمية في أعقاب الإعلان عن حملة الاعتقالات.

ووصفت الشبكة تلك الحملة التي بدأت السبت الماضي بغير المسبوقة، خاصة أنها شملت عدداً من الأمراء، وتأتي في وقت وصف فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التحركات بأنها جهد لاجتثاث الفساد من المملكة.

وتحدثت خبيرة الطاقة “هليما كروفت” عن أن تأثير ما يجري في المملكة كبير على الولايات المتحدة؛ لأن زيادة أسعار النفط جراء تلك الحملة سيشعر بها الأمريكيون عندما يتوجهون للتزود بالوقود.

من جانبه اعتبر السفير الأمريكي الأسبق لدى المملكة “روبرت جوردان” أن ولي العهد يحاول، بشكل مشروع، نقل المملكة إلى القرن الحادي والعشرين.