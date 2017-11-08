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خادم الحرمين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

خادم الحرمين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي
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تواصل – واس:

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم إلى المدينة المنورة قادماً من الرياض .
ولدى وصول الملك المفدى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي كان في استقباله – أيده الله – عند باب الطائرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة.
وفي ساحة المطار كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما كان في استقباله – أيده الله – معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد العمري، ووكيل إمارة المنطقة وهيب السهلي، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن عبدالله القحطاني، ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي الشهراني، وعدد من كبار المسؤولين والأهالي بالمنطقة.

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