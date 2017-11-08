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نساء رفحاء بدون هويات وطنية.. و«الأحوال المدنية»: حل المشكلة قريباً

نساء رفحاء بدون هويات وطنية.. و«الأحوال المدنية»: حل المشكلة قريباً
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لإدارة الأحوال المَدَنِيّة محمد الجاسر إن معاناة نساء رفحاء بسبب عدم وجود فرع نسائي للأحوال المَدَنِيّة في طريقها إلى الانتهاء، مُؤكِّدَاً أن مبنى الأحوال المَدَنِيّة برفحاء جاهز من الناحية الإنشائية والعمل به سيبدأ قريباً، كَاشِفَاً أن نقص الاعتمادات المالية كانت هي المشكلة الكبيرة أمام تجهيز الفرع النسائي وافتتاحه.

تصريحات “الجاسر”، جاءت خلال رده على الصحفي جزاع النماصي، خلال استضافة الأخير ببرنامج “الراصد” بقناة “الإخبارية”، والتي اشتكى فيها من عدم وجود فرع نسائي للأحوال المَدَنِيّة في رفحاء، واضطرار النساء إلى قطع مسافة 600 كِيلُومِتر ذهاباً وإياباً لاستخراج أوراقهن الرسمية من فرع الأحوال المَدَنِيّة بعرعر.

وأَضَافَ النماصي: “أي سيدة تريد استخراج بطاقة الهوية الوطنية في رفحاء تذهب لعرعر أكثر من مرة حتى تحصل عليها، والمسافة التي تقطعها المرأة لاستخراج الهوية الوطنية أو تجديدها لا تقل عن 1200 كم”.

وَأكَّدَ النماصي أن إدارة الأحوال المَدَنِيّة وعدت أَهَالِي رفحاء بحل المشكلة، وافتتاح فرع نسائي، لكن دون جدوى مُنْذُ أكثر من خمس سنوات.

وطالب النماصي بضرورة استثناء النساء في رفحاء من ضرورة استخراج الهوية الوطنية في البنوك وشركات الاتصالات، كَاشِفَاً أن جوالات نساء رفحاء بأسماء خادماتهن لعدم وجود هويات وطنية.

بِدَوْرِهِ أكَّدَ المتحدث الرسمي للأحوال المَدَنِيّة، أنه سيتم الاستعانة بالخدمات المتنقلة التي ستتواجد بشكل دَوْرِي لخدمة المواطنين للتغلب على مشكلة رفحاء.

 

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