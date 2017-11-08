طفل ابتدائي تُوفي صديقه غرقاً فنعاه بكلمات أبكت المغردين

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون عبر مواقع التواصل رسالة مبكية لطفل في الصف الثَّانِي الابتدائي نشر كلمات مؤثرة ناعياً فيها صديقه الذي تُوُفِّيَ غرقاً قبل يومين.

وقال أنس الحميد تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قَالَ فيها: “ابن أختي في ثاني ابتدائي.. تُوُفِّيَ صديقه في المدرسة.. قبل يومين غرقاً.. فكتب هذه الرسالة الحزينة بخط يده”.

وجاء في الرسالة التي كتبها الطفل: “أتمنى أن تدخل الجنة يا صديقي.. خلاص قلبي بينفجر”.

وعلق Nouda Alqahtani‏ على هذه الرسالة بقوله: “قديش الفقد يوجع لدرجة أن الطفل يقول خلاص بينفجر قلبي”.

وقالت أم مشاري‏ @badriahsub “قلبي بينفجر – اختصرت كل المعاناة اللهم ارحم ضعفه، واربط على قلبه”.

وغردت فرح بقولها: “بِسْم الله على قلبه ربي يصبره، ويخفف عنه ألم فقده”.

وقالت زهر البنفسج “الله يجعله شهيداً ويعوضه حياته الجنة هالطالب والصديق الوفي تمنى لصديقه دخول الجنة معه ما أعظم الوفاء بالمشاعر والأَمْنيات الله يحفظ ولد أختك وينفع به”.

وعلقت روابي ʀwᴀвɪ “يا عمري على براءة الأطفال وصداقتهم وحبهم لبعض، صدق! ما في مثل قلوبهم الطاهرة”.

وأَضَافَت في تغريدة أخرى: “الله يلطف بحاله ويجبر قلبه ويرحم صاحبه ويجمعهم بجناته.. وبِإِذْنِ اللهِ ربي يعوضه بصديق مثل طهارة قلبه وبراءته”.

وقال صاحب حساب محام خاص:‏ “أصدق الصداقات التي تكون في الصغر.. لأن الصغار لا يعرفون المجاملة! رَحِمَهُ اللَّهُ وأحسن عزاء صديقه”.

وغردت هيفا الفيصل بقولها: “راسم يديه مفتوحة تعبير عن شوقه له يتمنى يضمه، ورسمه للقلب اختصر كل المشاعر، ربي يحفظه ويصلحه ويلهمه الصبر والنسيان، ويخلف على أهل الميت خير”.