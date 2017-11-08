مسلم روهينجي: لا نريد مساعدات.. فقط أعيدونا إلى أراكان (فيديو)

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قال مسلم روهينجي من ولاية أراكان في ميانمار، إنهم لا يطلبون من العالم مساعدات ولا يريدون العيش كلاجئين في بنجلاديش، لكن فقط يريدون من العالم أن يساعدهم في العودة إلى قراهم التي هجروا منها تحت نيران الجيش البورمي والبوذيين.

وأَضَافَ، باكياً، خلال مقطع فيديو نشرته “وكالة أنباء أراكان”، إن صراخ المغتصبات من مسلمات الروهينجيا يأبى أن يفارق أذنيه، حيث كان شاهد عيان على بعض تلك الوقائع المؤلمة، وأنه يبكي بحرقة كلما تذكر أصواتهن، وأنه عندما يأوي إلى فراشه كل ليلة تتزاحم تلك الصرخات في أذنه، ويظل يبكي حتى تبتل وسادته.

وَأكَّدَ أن مساجد المسلمين ومدارسهم التي كَانُوا يتعلمون فيها القُرْآن والدين باتت تبكي فراق المسلمين، بعد أن تحولت إلى أماكن مهجورة خربة أحرق البوذيون معظمها.