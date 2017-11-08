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«واتساب» يحذِّر المستخدمين من إغلاق التطبيق

«واتساب» يحذِّر المستخدمين من إغلاق التطبيق
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تواصل – وكالات:

تلقى مستخدمو “واتساب” على هواتف آيفون التي تعمل بنظام IOS 11، رسالة غريبة تحثهم على تجنب إغلاق التطبيق عبر استخدام الحركة السريعة “swiping up”.

ويمكن إغلاق التطبيقات على جميع أجهزة آبل (باستثناء آيفون X حيث يغيب الزر الرئيسي)، عن طريق النقر المزدوج على الزر الرئيسي؛ ومن ثم التمرير إلى الأعلى “swiping up” لإغلاق النوافذ المفتوحة.

ولكن تم إبلاغ مستخدمي “واتساب” بضرورة تجنب القيام بذلك، على الرغم من عدم وجود طريقة أخرى لإغلاق تطبيق الرسائل، وذلك عن طريق الرسالة التالية: “swiping up لإغلاق “واتساب”، يمكن أن يمنعك من تلقي الإشعارات”.

يشار إلى أن المشكلة بدأت عندما أطلقت آبل التحديث الجديد لنظام التشغيل “IOS 11″، على أجهزة آيفون وآيباد.

وفي ذات السياق، ذكر موقع “WABetaInfo” المتخصص بتغطية أخبار “واتساب”، أنه سيتم إصلاح المشكلة في التحديث القادم.

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