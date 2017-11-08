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«الحصيني» يتوقع رياحاً خفيفة وأمطاراً على عدة مناطق نهاية الأسبوع

«الحصيني» يتوقع رياحاً خفيفة وأمطاراً على عدة مناطق نهاية الأسبوع
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تواصل – فريق التحرير:

توقع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، أن يسود نهاية الأسبوع من 2/20 إلى 1439/2/22هـ أجواء جيدة معتدلة نَهَارَاً تميل للبرودة ليلاً.

وقال الحصيني في تغريدات عبر حسابه في تويتر: “اكشتوا واحتاطوا الأماكن المفتوحة، ارتدوا ملابس شتوية خفيفة على الرياض والقصيم والشرقية ونجران، وأَيْضَاً ملابس شتوية متوسطة على الشمالية تبوك والجوف وحائل، أما بالسواحل الغربية مَكَّة فملابس ربيعية”.

وعن سرعة الرياح توقع الحصيني هبوب رياح غَدَاً الخميس على الشمالية متوسطة السرعة مع غبار خفيف، وفي شمال جدة متوسطة السرعة وغبار خفيف، أما يوم الْجُمُعَة تكون الرياح شمال حفر الباطن متوسطة السرعة وغبار خفيف، وفي السبت رياح متوسطة السرعة وغبار خفيف على الكويت والخفجي إِلَّا أَن يصرفه الله”.

أما عن حالة المطر فتوقع الحصيني هطول أمطار الخميس على أجزاء من الشمالية والجوف والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد إلى مَكَّة وجنوبها نحو القنفذة والليث – بمشيئة الله –  والسبت متوقع هطول أمطار على أجزاء من الشمالية، وشمال حفر الباطن والكويت”.

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