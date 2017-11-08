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الباحة.. والد طالبة يتهم إدارة مدرسة بالتسبب في إصابة ابنته أثناء حصة النشاط

الباحة.. والد طالبة يتهم إدارة مدرسة بالتسبب في إصابة ابنته أثناء حصة النشاط
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تواصل – فريق التحرير:

اتهم والد طالبة إدارة مدرسة تَابِعَة لتعليم الباحة بالإهمال والتسبب في إِصَابَة نجلته في وجهها، بعد أن جعلوا الطفلة تحمل مقعدها الدراسي من الطابق الثَّانِي إلى فناء المدرسة في بداية حصة النشاط؛ مِمَّا أدى إلى وقوعها على الأرض وإصابتها بكدمات بجوار العين.

وقال والد الطالبة، في تصريحات نقلها برنامج “الراصد” بقناة “الإخبارية”، إنه ذهب لابنته بعد انتهاء اليوم الدراسي ليأخذها، فوجدها مصابة في وجهها، وقالت له إنها وقعت على الأرض، بينما كانت تنقل مقعداً من الدور الثَّانِي إلى فناء المدرسة، مُبْدِياً تعجبه من سماح المدرسة لها بهذا الأمر، رغم ثقل المقعد وسنها الصغيرة.

وأَضَافَ الوالد أنه حاول التواصل مع إدارة المدرسة، لكن دون جدوى، بل إنهم حاولوا تبسيط الأمر قائلين له: إن إِصَابَة ابنته عبارة عن خدوش بسيطة، فأخذها إلى أحد المراكز الطبية لعلاجها، وإثبات ما حدث.

وعبر الوالد عن انزعاجه من اسْتِمْرَار إِصَابَة ابنته حتى نهاية الدوام الدراسي، وعدم تدخل إدارة المدرسة أو حتى إخباره، مُبْدِياً اندهاشه من رد فعل إدارة تعليم الباحة، الذين أَيْضَاً قللوا من الأمر، واعتبروا إِصَابَة ابنته بسيطة.

من ناحيته، عبر متحدث تعليم الباحة محمد بن هضبان عن تأثره لإِصَابَة الطالبة، مُؤكِّدَاً أن مدير تعليم المنطقة وجه بتشكيل لجنة للوقوف على حقيقة الواقعة وعلاقتها بالعملية التربوية.

وقال بن هضبان إن الطالبة المصابة هي من بادرت بحمل مقعدها الدراسي في بداية حصة النشاط، علماً بأن نقل المقاعد مسؤولية المعلمات، قَائِلاً: “لا نقوم إطلاقاً بتكليف بناتنا الطالبات بحمل مقاعدهن ومدارسنا بها خدمات إدارية متميزة”.

وعن تعامل المدرسة مع إِصَابَة الطالبة، قَالَ متحدث “تعليم الباحة”: إن كل مدرسة بها إدارة للصحة يعمل بها مرشدات صحيات يتلقين التدريب على مدار العام.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    وعند الله تجتمع الخصوم

    الله الله ي الاخلاص .. البنت الصغيره مابتكذب وبيصدقوا المعلمات ان شاء الله كل ظالمه تلقاها باولادها وبنفسها عشان تحسسس

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  2. ١
    زائر

    يا كبرها يا ابن هضبان…نقل المقاعد من مسؤليات المعلمات ….قول غير ذا الكلام حسبنا الله ونعم الوكيل
    صدق انا في زمن العجايب ما بقي شي الا والمعلمات سوينه لا ويقولون كم سنة وبننافس اليابان …يا حظنا في بعض المسؤلين ..

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