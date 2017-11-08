كاتب صحفي: موظفون تورطوا في غسيل أموال الفاسدين.. وإعلاميون روجوا لهم

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قال الكاتب السعودي سعد الدوسري: إن ثراءً فاحشاً ظهر على موظفين عموميين ومواطنين، خلق شرخاً في الطبقة الوسطى، ودمر اقتصاد المجتمع، ثم اتضح في النهاية تورطهم في عمليات فساد واسعة شَمِلَت غسيل أموال لرموز الفساد بالمملكة، متهماً إعلاميين بفرض هؤلاء الفاسدين على المشهد السعودي لسنوات.

وتفاعل “الدوسري” مع وسم #هنا_الفساد عبر حسابه بموقع “تويتر”، حيث نشر عِدَّة تغريدات، اليوم الأربعاء، قَالَ فيها: “فضح الدَّاخِلِيَّة مُؤخَّرَاً لاختلاسات البنك الفرنسي، ما هو إلا غلاف لكتاب الفساد في كل البنوك، فوق ذلك، لا خدمات ولا موظفين أكفاء”.

وأَضَافَ: “هناك إعلاميون فرضوا رموز الفساد على المشهد السعودي، على أساس أنهم أيقونات وطنية للتنمية الاقتصادية والحضارية”.

وَتَابَعَ: “الثراء الفاحش للموظفين والمواطنين الذين تَمَّ الاستعانة بهم لتبييض الأموال، أَسْهم في خلق شرخ كبير في الطبقة الوسطى؛ مِمَّا دمّر اقتصاديات المجتمع”.

واختتم: “كان المواطنون وبعض الإعلاميين، يتحدثون طيلة السنوات الماضية، عن الفساد المستشري في مكتب واحد من أبرز الموقوفين اليوم. من كان يحميه، طيلة الفترة الماضية؟! لا بدَّ أن تستفيد عاصفة السبت من هذا الدرس”.