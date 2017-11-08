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وزير يمني: الانقلابيون سرقوا آثار اليمن

وزير يمني: الانقلابيون سرقوا آثار اليمن
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تواصل – واس:

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن ميليشيا الانقلاب تعمل على تدمير الإرث التاريخي والحضاري في اليمن.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير اليمني في ندوة بمقر نادي الصحافة الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بعنوان: “اليمن حضارة وتاريخ … الحال والمال” بشأن المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني جراء انقلاب الميليشيا الحوثية على مؤسسات الدولة.

واتهم الإرياني الانقلابيين بسرقة الآثار وتدمير المكتبات والمآثر التاريخية، ومصادرة وإحراق المخطوطات والكتب النادرة، وتمزيق النسيج المجتمعي، والتعايش المذهبي الذي عاشه اليمنيون على مدى أكثر من 1400 عام، وتغيير المناهج الدراسية بصورة طائفية”.

وثمن دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في إنقاذ الشعب اليمني، ومساعدة حكومته الشرعية في التصدي لمشروع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

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