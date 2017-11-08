إمارة عسير: لهذا السبب سقط اسم أحد شهداء المروحية سهواً

تواصل – فريق التحرير:

نوهت إمارة عسير إلى هوية أحد شُهَدَاء مروحية نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن، رَحِمَهُ اللَّهُ؛ وَهُوَ الشهيد الرقيب عبدالله حدادي، من طاقم قيادة المروحية، مُؤكّدَة أن اسمه سقط سهواً من قائمة الشُهَدَاء لعدة أسْبَاب، أبرزها السهو، وعدم العلم مُسْبَقَاً بوجود “حدادي” ضمن طاقم المروحية.

وقالت الإمارة، عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تنويه إلى وسائل الإعلام.. وربما يكون سهواً، أو لعدم العلم مُسْبَقَاً، وهي عدم إبراز اسم الشهيد رقيب عبدالله حدادي ضمن التعازي، أو أَي وسيلة إعلامية وهو من ضمن شُهَدَاء الوطن.. رحمهم الله جَمِيعَاً.. ولذلك جرى التنبه.. وما عند الله خير وأبقى”.