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«التحويلات البنكية» تخضع لضريبة القيمة المضافة واستثناء هذه الخدمات

«التحويلات البنكية» تخضع لضريبة القيمة المضافة واستثناء هذه الخدمات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن حساب ضريبة القيمة المضافة، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ أن رسوم الخدمات الإدارية في البنوك تخضع لضريبة القيمة المضافة.

ونشر الحساب عبر “تويتر”، توضيح لبعض الخدمات المالية التي لن تُحصَّل ضريبة القيمة المضافة عليها، ومنها: الفائدة على القروض، أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض، وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية، وحسابات الإيداع والتوفير.

يشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستُطبَّق في المملكة بداية يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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