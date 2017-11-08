وزير النقل: تعثر المقاول سبب توقف مشروع دائري الدمام

تواصل – واس:

أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي أن مشروع الطريق الدائري بالدمام محل اهتمامه؛ نظراً لتعثر المقاول السابق، وما ترتّب عليه من تعطّل مصالح سكان المنطقة أو القادمين إليها، وأضاف أن المشروع فتحت مظاريفه خلال الأيام الماضية بعد طرحه مرة أخرى، وجاري ترسيته على مقاول جديد في القريب العاجل، مشدداً أن الوزارة لن تتهاون مع المقصرين من المقاولين أو الاستشاريين وسيتم التعامل بكل حزم فيما يخدم الصالح العام.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، أمس الثلاثاء، المشروعات الجاري تنفيذها وصيانتها في المنطقة الشرقية، يرافقه وكيل الوزارة للطرق المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس أحمد الغامدي وعدد من مسؤولي الفرع.

واستهلّ وزير النقل جولته التفقدية بتقديم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على ما تحظى به مشروعات المنطقة من متابعة شخصية وتوجيه من سموه، ثم استمع إلى عرض مفصّل لمشاريع التنفيذ في المنطقة الشرقية، حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق الجاري تنفيذها 2233 كيلومتراً موزعةً بين الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة، إضافة إلى الطرق الزراعية، ومنها الجزء الأخير من الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان ويعتبر المشروع في مرحلة متقدمة من التنفيذ.

وشملت الجولة مشروع ازدواج طريق القطيف – العوامية – صفوى، ومشروع تنفيذ طريق شاطئ نصف القمر، وزيارة مشروع الطريق الذي يربط طريق بقيق السريع بطريق الظهران -العقير – سلوى ، بعد ذلك توجّه وزير النقل ومرافقوه إلى محافظة الأحساء عبر طريق العقير – شاطئ نصف القمر، وفور وصول الدكتور العمودي إلى الأحساء استمع إلى عرض موجز عن مشاريع المحافظة، ووجّه بسرعة متابعتها وإنجازها، وعلى رأسها استكمال الطريق الدائري بالأحساء.