ولي العهد يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الفلسطيني

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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم مع فخامة الرئيس محمود عباس أبومازن رئيس دولة فلسطين، وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية.

حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية الأستاذ سعود بن عبد الله القحطاني.

كما حضرها من الجانب الفلسطيني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور رياض المالكي، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبد الله الآغا.