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بالفيديو.. إطلاق أصغر هاتف في العالم بحجم «بطاقة الائتمان»

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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “FutureModel” عن هاتف ذكي صغير بشكل يشبه بطاقة الائتمان، يحمل اسم NichePhone – S؛ وَهُوَ يعمل بنظام التشغيل أندرويد 4.2.

وزودت الشركة الهاتف بشاشة لا تسمح بتثبيت التطبيقات وتشغيلها، ومن خلال الفيديو الترويجي، اتضح أن الهاتف يمكنه الوصول إلى شبكات الجيل الثالث 3G، ويتيح لك إِجْرَاء المكالمات وإِرْسَال النصوص والاستماع إلى المقاطع الصوتية.

ومِن الْمُقَرَّرِ أن يتم إطلاق الهاتف الجديد للبيع في اليابان فِي 10 نوفمبر بسعر 60 جنيهاً إسترلينياً (ما يعادل 295 ريالاً تَقْرِيبَاً)، ويصلح للمستخدمين الذين لا يريدون التعامل مع الكثير من التطبيقات والمزايا المتطورة.

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