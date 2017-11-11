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«الثقافة والإعلام» تتفاعل مع وسم «مراقبة مقالب اليوتيوب»: جاري المتابعة

«الثقافة والإعلام» تتفاعل مع وسم «مراقبة مقالب اليوتيوب»: جاري المتابعة
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تواصل – فريق التحرير:

بعد اسْتِمْرَار الزخم على تويتر من خلال وسم #مراقبة_مقالب_اليوتيوب، تفاعلت وزارة الثقافة والإعلام مع مطالب المغردين بوقفة مع هذا النوع من الفيديوهات التي انتشرت على موقع يوتيوب ويشاهدها الأطفال بشغف، وتعلمهم مقالب دموية وطرقاً لإهانة الكبار وعقوق الوالدين، وغيرها.

وعبر حسابه بموقع “تويتر”، قَالَ هاني الغفيلي، المستشار والمشرف على الخدمات الإِلِكْتُرُونِيّة بالوزارة: “هذه الظاهرة – للأسف – ظاهرة سلبية، وسيتم مُتَابَعَة ذلك مع اللجنة الوطنية لـتقنين المحتوى الأَخْلَاقيّ لتقنية المعلومات، وبالتأكيد لا نستغني عن أَي مقترحات أو حلول”.

وكان مغردون قد طالبوا، عبر الوسم المذكور، بمعاقبة مصوري المقالب المؤذية التي تسبب هلعاً أو إحراجاً بين الناس، ورفعها على موقع “يوتيوب”، وذلك بقصد الحصول على مشاهدات عالية في مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، أو للحصول على الشهرة من خلال انْتِشَار المقطع وتداوله.

ومن ضمن أخطر التغريدات حول هذا الأمر كانت تغريدة حساب يحمل اسم “عليا”، حيث قالت صاحبته: “أخي – ٧ سنوات – تأثر بالمقالب وصار يسويها بالبيت، أمي تصلي وجت تبي تجلس ع الكرسي وسحبه وطاحت، وتسبب لها بانزلاق ٣ فقرات”.

وقال حساب آخر: “الكثير منها يدعو للقتل، وعقوق الوالدين، وتعاطي المخدرات، والانحلال الأَخْلَاقيّ لدى الأطفال وللأسف متروكة دون مراقبة أو حجب”.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زينب

    اللي شهرهم متابعين أطفال ومراهقين بعضهم 4 سنين وخمس سنوات ويطبقون هالمقالب ومتأثرين بهالخرابيط ويقلدونهم وللاسف هالتوافه بدل ما يطورون أنفسهم ويتعلمون صح يعدون أنفسهم مشاهير كان اهم شي الفلوس

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