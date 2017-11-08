مفكر عراقي: المملكة قادرة على تشييع نظام «ولاية الفقيه» إلى مثواه الأخير

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أكد البرلماني والمفكر العراقي، الدكتور عمر عبد الستار، اليوم الأربعاء إنّ المملكة العربية السعودية قادرة على تشييع نظام ولاية الفقيه إلى مثواه الأخير.

وأضاف البرلماني العراقي السابق، إن: “السعودية ستقرأ الفاتحة على روح نظام ولاية الفقيه وتشيّعه إلى مثواه الأخير”.

وأشار عبدالستار، إلى أنَّ المملكة لديها فرصة لوقف الإرهاب الإيراني، وعزل شيعة العراق وشيعة باقي المنطقة عن إيران، مضيفا أنه عند عزل شيعة المنطقة عن إيران سينتهي حزب الله الإرهابي، وحشد إيران بالمنطقة، وتنتهي عصائبها وميليشياتها.

وأوضح البرلماني السابق أنَّ إيران بعد 38 عامًا انكشفت على حقيقتها، وأنها تتاجر بفلسطين والشيعة والدين ومحاربة الإرهاب.

واستطرد عبدالستار بالقول، إن: “ما تقوم به السعودية الآن هو الحفاظ على أمنها وأمن الخليج والمنطقة”.

يُذكَر أنَّ الدكتور عمر عبد الستار محمود، هو برلماني عراقي سابق، وباحث في العلاقات الدولية ومستشار مركز العراق الجديد للبحوث والدراسات، معروف بموافقه الرافضة للممارسات الإيرانية وتدخلاتها في المنطقة.