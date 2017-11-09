متحدث أمانة جدة يكشف حقيقة مكاتبهم المضيئة بعد منتصف الليل

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لأمانة جدة المهندس غسان الزهراني، حقيقة الصور المتداولة لمبنى الأمانة، والتي أَظْهَرَت وجود عدد كبير من المكاتب مضاءة، رغم التقاطها في وقت متأخر من الليل.

وقال الزهراني: إن المبنى في هذا اليوم كان قيد الصيانة الدورية، وهي تتم لَيْلاً حَتَّى لا يتعطل سير العمل نَهَارَاً؛ لذلك عمدت شركة الصيانة إلى إنارة هذا العدد من المكاتب لإنهاء العمل.

وكان متداولو الصور قد انقسموا حولها، بين فريق اعتبر أن الصور دليل على تفاني موظفي أمانة جدة في العمل، وأنهم يعملون حتى ساعات متأخرة من الليل، بينما اعتبر فريق آخر أن الموظفين انصرفوا وتركوا أنوار المكاتب مضاءة؛ مِمَّا يعد هدراً في الطاقة.