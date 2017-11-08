متحدث أمانة جدة يكشف حقيقة مكاتبهم المضيئة بعد منتصف الليل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

ترشيحاتنا

رسالة وكيل إمارة عسير بخط يده قبل وفاته في حادث الطائرة

رسالة وكيل إمارة عسير بخط يده قبل وفاته في حادث الطائرة

مفاجآت تتواصل في قضايا الفساد.. وزير متورط في تعاقدات ورواتب فلكية

مفاجآت تتواصل في قضايا الفساد.. وزير متورط في تعاقدات ورواتب فلكية

كيف تم العثور على حطام مروحية نائب أمير عسير «البلاك هوك»؟

كيف تم العثور على حطام مروحية نائب أمير عسير «البلاك هوك»؟

«تعليم الشرقية» تكشف ملابسات وفاة طالب بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

«تعليم الشرقية» تكشف ملابسات وفاة طالب بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

متحدث أمانة جدة يكشف حقيقة مكاتبهم المضيئة بعد منتصف الليل

متحدث أمانة جدة يكشف حقيقة مكاتبهم المضيئة بعد منتصف الليل
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لأمانة جدة المهندس غسان الزهراني، حقيقة الصور المتداولة لمبنى الأمانة، والتي أَظْهَرَت وجود عدد كبير من المكاتب مضاءة، رغم التقاطها في وقت متأخر من الليل.

وقال الزهراني: إن المبنى في هذا اليوم كان قيد الصيانة الدورية، وهي تتم لَيْلاً حَتَّى لا يتعطل سير العمل نَهَارَاً؛ لذلك عمدت شركة الصيانة إلى إنارة هذا العدد من المكاتب لإنهاء العمل.

وكان متداولو الصور قد انقسموا حولها، بين فريق اعتبر أن الصور دليل على تفاني موظفي أمانة جدة في العمل، وأنهم يعملون حتى ساعات متأخرة من الليل، بينما اعتبر فريق آخر أن الموظفين انصرفوا وتركوا أنوار المكاتب مضاءة؛ مِمَّا يعد هدراً في الطاقة.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«أمانة جدة» لـ«تواصل»: تسرب المياه بحي قويزة ناتج عن اعتداءات على وصلات الصرف الصحي

«أمانة جدة» لـ«تواصل»: تسرب المياه بحي قويزة ناتج عن اعتداءات على وصلات الصرف الصحي

استجابة لـ«تواصل».. أمانة جدة تعلي سور «مقبرة حواء» منعاً للشركيات والبدع

استجابة لـ«تواصل».. أمانة جدة تعلي سور «مقبرة حواء» منعاً للشركيات والبدع

«الرقابة والتحقيق» ترصد 8 ملاحظات بسوق جدة المركزي للخضار

«الرقابة والتحقيق» ترصد 8 ملاحظات بسوق جدة المركزي للخضار

من خلال 18 مكتباً.. 141 ألف مستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي بالرياض

من خلال 18 مكتباً.. 141 ألف مستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي بالرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد
«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>