الرياض.. فريق طبي يُنقذ طفلاً تعرض لحادث دهس

تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي بمُسْتَشْفَى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، بِفَضْل الله، من إنقاذ طفل يبلغ 11 عاماً، بعد تعرضه لحادث دهس في حوطة سدير.

وأجري للطفل الإسعافات الأولية وعملية أولى، حيث كان يُعَانِي من إصابات خطيرة على إثرها تم نقله إلى مُسْتَشْفَى الإمام عبدالرحمن الفيصل، وأتم استكمال الفحوصات الطبية والمقطعية في قسم العناية المشددة للأطفال في المستشفى.

وأوضحت إدارة المُسْتَشْفَى أن الطفل تم تحويله إلى غرفة العمليات من قبل الفريق الطبي الجراحي يتقدمهم الدكتور معتصم اسْتشَاري الجراحة العامة، والدكتور ديميتري اسْتشَاري جراحة الشرايين، والدكتور صلاح عبدالعال مساعد اسْتشَاري الجراحة العامة، والدكتور محمد اليحي فني العمليات، وأمجد اسْتشَاري تخدير أطفال.

وأَضَافَت أن الإِصَابَة كانت في الوريد الداخل إلى القلب مع شرخ عميق في المنطقة المجاورة في الكبد، وَتَمَّ السيطرة على جرح الوريد الداخل إلى القلب فوق الكبد، مع خياطة الكبد والسيطرة على نزيف القلب.

ولفت المُسْتَشْفَى إلى أن هذه الأماكن تعتبر صعبة الوصول إليها والسيطرة على النزيف الذي يَحْصُل فيها وغزارة الدم المتدفق منها؛ إِذْ تصل نسبة الوفاة في هذه الحالة وفي المستشفيات الأمريكية المركزية 77%، وتتطلب وجود اختصاصات فرعية دقيقة جراحية، ولكن بِفَضْل من الله عَزَّ وَجَلَّ نَجَحَ الفريق الطبي بجهود الجميع من السيطرة على الوضع الصعب جِدّاً، والآن يستقر الطفل في المُسْتَشْفَى ونسأل الله له الشفاء العاجل.