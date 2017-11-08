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«تعليم القريات» تشكر «المعلم الأمين».. رد مبلغاً صُرف له بالخطأ
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تواصل – فريق التحرير:

شكرت إدارة تعليم القريات، على لسان مديرها الدكتور محمد بن عبدالله الثبیتي، المعلم أحمد زعل العنزي؛ على أمانته وحفاظه على المال العام، بعدما بادر بإعادة مبلغ مالي تم صرفه له بطريق الخطأ فوق راتبه.

بدوره، رد المعلم بأن ما فعله لا يتجاوز واجبه الديني والأَخْلَاقي، مُؤكِّدَاً أن حرمة المال العام من أشد الحرمات.

وبِحَسَبِ وسائل إعلام، فإن “العنزي” يعمل مدرساً للتربية الخَاصَّة، واكتشف عندما ذهب لصرف بدل خاص بالمعلمين بأثر رجعي، بوجود مبلغ زائد يقارب ضعف ما يستحقه، فتوجه إلى إدارة تعلیم القريات، وأخبرھم بالخطأ وأعاد المبلغ.

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