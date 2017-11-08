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«رويترز»: توقعات بارتفاع عدد الموقوفين في المملكة بتهم الفساد إلى المئات
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تواصل – سامر محمد:

كَشَفَت مصادر مُطَّلِعَة لوكالة أنباء “رويترز” في نسختها الإنجليزية، عن أن السلطات في المملكة وسعت نطاق الاعتقالات وجمدت المزيد من الحسابات البنكية في الحملة الموسعة ضد الفساد.

وأشارت إلى أن العشرات بالفعل من الأمراء والمسؤولين ورجال الأَعْمَال اعتقلوا بعد حملة التطهير التي أعلن عنها السبت الماضي، إلا أن مصادر مُطَّلِعَة، كَشَفَت اليوم الأربعاء عن أن عَدَدَاً من الأشْخَاص المشتبه بتورطهم في قضايا متعلقة بالفساد اعتقلوا أيضاً.

ولفت أحد المصادر إلى أن أشْخَاصاً آخرين يخضعون للفحص والتدقيق، كما أجرى المحققون اتصالات هاتفية بهم بِشَأْنِ أنشطتهم المالية لكنهم مازالوا طلقاء، مُتَوَقّعَاً ارْتِفَاع أعداد الأشْخَاص المشتبه بتورطهم في إطار تلك الحملة إلى المئات.

وتحدثت مصادر مصرفية عن ارْتِفَاع أعداد الحسابات المجمدة في البنوك المحلية نَتِيجَة لحملة التطهير إلى أكثر من 1700 ومازالت الأعداد في زيادة، وذلك مقارنة بـ1200 حساب جرى تجميدها أمس.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    زائر

    السلام عليكم :
    قطار الحرمين حصل فيه فساد كبير حيث وضعت سكة القطار على
    ردمية بارتفاع اكثر من عشرين متر داخل حي البوابة السكني فأصبح الحي مغلق حيث تحفه الجبال من جميع الجهات مما يشكل خطر كبير عند هطول الأمطار

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