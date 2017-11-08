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بلدي طبرجل يوافق على التصميم المقترح لتخطيط سوق الماشية والمسلخ (صور)

بلدي طبرجل يوافق على التصميم المقترح لتخطيط سوق الماشية والمسلخ (صور)
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تواصل- أحمد الرمال:

أقر المجلس البلدي بمحافظة طبرجل، خلال جلسة عادية، إعادة تخطيط سوق الماشية والأعلاف بالمحافظة وعلى الأنشطة المقترحة ونقل مصانع الخرسانة ومعامل البلك إلى المنطقة الصناعية الجديدة.

وأوضح الأستاذ عبدالله لافي الهريويل، المتحدث الرسمي للمجلس، أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات والتوصيات ومنها: الموافقة على التصميم المقترح لدوار تقاطع شارع الملك فهد مع شارع الحجاز وربطه بشارع النهضة بطبرجل على أن يتم التنسيق مع إدارة المرور والموافقة على التصميم المقترح لإنشاء المسلخ النموذجي بمساحة عشرة آلاف متر مربع ضمن سوق الماشية والموافقة على رصف وسفلتة المواقع المجاورة للابتدائية الثانية بنات وابتدائية محمد بن القاسم بمخطط(ب) إضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد التقرير السنوي لأعمال المجلس.

وأضاف “الهريويل”، أن المجلس أوصى بمخاطبة مدير مكتب التعليم بطبرجل لإيجاد الحلول المناسبة لمبنى ابتدائية الإمام الشافعي المهجور وتحويله إلى سوق شعبي أو متحف أو استخدامه للتعليم وسفلتة الشوارع المتفرعة من شارع طريف حتى تلتقي بالطريق الدولي وكذلك تحسين تقاطع طريق بسيطا مع الطريق الدائري. وكذلك طلب الإفادة عن وضع وآلية تأجير سوبر ماركت ومحطة المحروقات بسوق الماشية.

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