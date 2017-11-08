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تنبيه من «شؤون الحرمين» بخصوص الطواف أثناء تهيئة «زمزم»

تنبيه من «شؤون الحرمين» بخصوص الطواف أثناء تهيئة «زمزم»
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تواصل- فريق التحرير:

أهابت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، بالمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، باستخدام مسارات الطواف بالدور الأرضي والأول؛ للتقليل من إشغال صحن المطاف أثناء فترة تنفيذ مشروع تهيئة بئر زمزم؛ تسهيلاً لهم وحرصاً على سلامتهم.

وأوضحت الرئاسة، أن الدخول إلى صحن المطاف يكون عبر باب الملك فهد ثم النزول عبر السلالم الإلكترونية للتوجه إلى الصحن المطاف.

ونصحت زوار بيت الله الحرام بالتوجه لمطاف الدور الأول والدور الثاني تجنباً للازدحام الواقع بصحن المطاف بسبب أعمال الصيانة الحالية.

وبلغت نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى من مشروع تأهيل بئر زمزم بالحرم المكي 20% بعد أكثر من أسبوع من بدء العمل بالمشروع، الذي يتوقع الانتهاء منه في شهر رمضان المقبل.

وكان الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أوضح أن المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع سيتم خلالها تعقيم ومعالجة البيئة الخاصة بالمناطق المحيطة بالبئر من مخلفات الخرسانة والحديد وغيرها من المواد الضارة، وإحلالها بمواد حصوية حتى منسوب التأسيس، وذلك بعد تطهيرها وتحميصها تحت درجات حرارة عالية لتنقيتها.

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