«وول ستريت»: 60 موقوفاً في حملة مكافحة الفساد وأرصدتهم 3 تريليونات ريال

تواصل – الرياض:

نقلت صَحِيفَة “وول ستريت جورنال”، عن مصدر قَالَتْ إِنَّه مقرب من الحكومة السعودية قوله، إن الحملة ضد الفساد تستهدف إِعِادَة حقوق الدولة والمال العام الذي أهدر من قبل الموقوفين.

وقال المصدر للصَحِيفَة، إن الحملة تستهدف مصادرة أرصدة وأموال تَابِعَة للمحتجزين بتهم ​الفساد تبلغ قيمتها ما يقارب 800 مليار دولار.

ونقلت الصَحِيفَة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن مصدر وَصَفَته بالمقرب من الحكومة “إن السلطات السعودية تعتزم مصادرة مبالغ تتراوح بين 2 و3 تريليونات ريال (ما يعادل نحو 800 مليار دولار)”، مُشِيرَاً إلى أن كافة الأرصدة المصادرة من المعتقلين بِتُهْمَة الفساد ستصبح ملكاً للدولة.

وذَكَرَت “وول ستريت جورنال”، أن حملة مكافحة الفساد أَدَّتْ إلى توقيف أكثر من 60 شَخْصَاً، من بينهم أمراء وموظفون ورجال أَعْمَال ومسؤولون رفيعو المستوى، مضيفة أن البنك المركزي السعودي جمد حسابات مصرفية للأشْخَاص المتهمين، لكنه لم يوقف عمل شركاتهم.

وأوضحت الصَحِيفَة أن هذه الخطوات هي بداية لحملة توقيفات واسعة تهدف إلى اجتثاث الفساد من المملكة، مُشِيرَةً إلى أن التحقيق لا يزَال جَارِيَاً في مراحله الأولية.

وحسب “وول ستريت جورنال”، فإن جُزْءَاً كبيراً من تلك الأرصدة يُحتفظ به في الخارج، ويتم بحث الإجراءات النظامية لمحاولات إعادة الأموال إلى المملكة، والتي ستخصص لمشاريع في خدمة المواطنين.