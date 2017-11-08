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دراسة حديثة: فيتامين يعالج آثار الحروق بشكل سريع

دراسة حديثة: فيتامين يعالج آثار الحروق بشكل سريع
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة برمنغهام البريطانية عن أن فيتامين”دي” يساعد في العلاج السريع لأنواع الحروق المختلفة. وتوصّلت الدراسة إلى أن مكمّلات فيتامين “دي” تساعد على علاج آثار الحروق بسرعة وتمنع ظهور ندوب بعد العلاج.

ويُنتج فيتامين “دي” في الجسم حين تتعرّض البَشَرة إلى أشعة الشمس، حيث كانت دراسات سابقة قد أظهرت أن مكمالاته تساعد في تقليل الالتهاب والاحمرار والتورّم بعد حروق الشمس، لكن الدراسة الجديدة أكدت مساعدته على علاج باقي الحروق.

وراقب الباحثون 38 مريضاً أُصيبوا بحروق خطيرة على امتداد عام كامل وسجلوا مستوى فيتامين “دي” في أجسامهم، واكتشفوا أن شفاء المرضى الذين كان مستوى فيتامين “دي” في أجسامهم عالياً كان أسرع ومن دون مضاعفات تُذكر وبندوب أقل.

وهذه أول دراسة تتناول دور فيتامين “دي” في علاج الإصابات الناجمة عن حروق، وتشير إلى أن وصف مكملات الفيتامين لضحايا الحروق الخطيرة والطفيفة قد يكون طريقة زهيدة الكلفة للإسراع بشفاء المصاب.

وقالت البروفيسورة “جانيت لورد” من معهد الالتهابات والشيخوخة في جامعة برمنغهام: إن نتائج الدراسة التي أجراها فريقها أظهرت ارتباط هبوط مستوى فيتامين “دي” بأسوأ النتائج على ضحايا الحروق، بما في ذلك تعرّضهم إلى العدوى التي يمكن أن تكون قاتلة وتسبب تأخر الشفاء من آثار الحروق.

كما ارتبط هبوطه بأسوأ الندوب التي تخلفها الحروق، ولاحظت البروفيسورة لورد أن الأطباء السريريين عموماً يغفلون الدور الذي يقوم به مستوى فيتامين “دي”، وأوضحت لورد إلى أن الحروق الكبيرة تخفض مستوى فيتامين “دي” في الجسم وأن إضافته ليعود إلى المستوى المطلوب قد تكون طريقة بسيطة وأمينة وزهيدة الكلفة لتحسين نتائج علاج المصابين بحروق.

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