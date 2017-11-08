مقارنة بين قوة بطاريات هواتف آيفون «X و8 بلس» وجلاكسي «S8»

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة أبل هاتفها “آيفون X” الجديد بمواصفات مميزة، والتي يأتي على رأسها بطارية الهاتف التي تبلغ سعتها حوالي 2.716 MAH.

وذكر موقع “PHONEARENA” الهندي أن البطارية تأتي في شكل L وهي عبارة عن بطاريتين متصلتين معاً، وذلك لتوفير مساحة أكبر لبقية مكونات هواتف أيفون.

وعرض الموقع مقارنة لبطارية “آيفون X” مع عدد من الهواتف الذكية الأخرى، كالآتي:

لفت التقرير إلى أن بطارية “آيفون X” يمكنها أن تدوم ليوم كامل، لكن في النهاية فإن المستخدم لا يزال بحاجة لإعادة شحن هاتفه الذكي كل ليلة، حيث سجل هاتف “آيفون X” حوالي 8 ساعات 41 دقيقة، كما يظهر في الصورة التالية.

أما إعادة شحن البطارية، أوضح التقرير أن الهاتف يستغرق حوالي 189 دقيقة أو حوالي 3 ساعات و9 دقائق للشحن؛ مما يجعله أطول هاتف يحتاج وقت للشحن، في حين جاء هاتف جلاكسي S8+ كأقل هاتف يحتاج وقت للشحن بحوالي 102 دقيقة فقط.