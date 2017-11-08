تعرَّف على 7 مُسببات لـ«حساسية الأنف»

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“حساسية الأنف” مشكلة من مشاكل الجهاز التنفسي، المنتشرة بشكل واسع بين الناس، وتحدث هذه المشكلة نتيجة لاستنشاق مواد مسببة لتورم وانتفاخ الغشاء المخاطي، الذي يبطن الجزء الداخلي من الأنف؛ مما يسبب صعوبة التنفس.

والحساسية نوعين حساسية على مدار السنة، وحساسية موسمية، وتتجلى أعراض الحساسية في العطاس، واحتقان في كل من العينين والأنف، سيلان الأنف وكذلك حكة في الأنف.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد كمال استشاري الأنف والأذن والحنجرة، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، أن حساسية الأنف يصاب بها الشخص بسبب اعتراض الجهاز المناعي لعدد من بعض الروائح الأجنبية.

واعتبر “كمال” أن علاج حساسية الأنف يكمن تجنُّب التعرُّض لمسببات الحساسية، وتناول الأدوية التي تساعد في أعراض الحساسية ولكن لا يوجد علاج للحساسية نفسها.

أبرز مسببات حساسية الأنف التي يجب تجنبها، هي:

1- وبر الحيوانات الأليفة.

2- الأتربة والغبار.

3- تناول الأدوية التي تحتوي في تركيباتها على مواد يرفضها الجهاز المناعي.

4- البيض.

5- الأسماك.

6- المواد الكيميائية في المنظفات بالمنزل.

7- الحليب.