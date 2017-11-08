بعد حريق «عنيزة» المروع.. الدفاع المدني يوجه نصائح لحماية المنازل والأسَر

تواصل – فريق التحرير

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني جموع المواطنين إلى ضرورة الحرص على اقتناء وسائل السلامة في المنازل والبيوت تحسباً لأية ظروف طارئة.

وقالت المديرية في تغريدة لها عبر حسابها على «تويتر»: «من أجل سلامتكم، احرصوا على اقتناء وسائل السلامة في منازلكم كـ: مطفأة الحريق، وكاشف الدخان، وبطانية إطفاء الحريق».

وجاءت توجيهات الدفاع المدني على خلفية اندلاع حريق مروع، صباح اليوم الأربعاء، بمحافظة عنيزة، أسفر عن وفاةِ ثلاثة أطفال وإصابة الأب والأم ورضيع آخر.

وكشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة عنيزة باشرت الحادث صباح اليوم، الذي اندلع بصالة في الدور الأرضي بمنزل يقع في حي المطار، إلا أن الحريق نتج عنه وفاة ثلاثة أطفال وإصابة الأب والأم وطفل بإصابات حرجة”.