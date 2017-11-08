«بلومبيرج»: شركات رجال الأعمال الموقوفين مَدِينَة بأكثر من ملياري دولار

تواصل- سامر محمد:

كشفت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية، أن 3 شركات مدعومة من مليارديرات قُبض عليهم في حملة ضد الفساد بالمملكة، لديها ما لا يقل عن 2.1 مليار دولار مستحقة الدفع خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لبيانات جمعتها الشبكة.

وأشارت إلى أن تلك الديون مرتبطة بشركات على علاقة وثيقة بمليارديرات مقبوض عليهم كالأمير الوليد بن طلال الذي تراجعت ثروته نحو ملياري دولار في أسبوع بعدما كانت تبلغ 19 مليار دولار قبل القبض عليه، فضلا عن شركات مرتبطة برجلي الأعمال “ناصر الطيار” و”بكر بن لادن”.

ولفتت الشبكة إلى تأكيد المملكة أنها جمدت فقط الحسابات البنكية للأشخاص وليست تلك المرتبطة بالشركات التي يمتلكونها أو يديرونها، في وقت تسعى فيه المملكة لتهدئة التوتر بين المستثمرين في العالم بشأن الحملة ضد الفساد.

وذكرت الشبكة أن الشركة المملوكة للأمير الوليد بن طلال بنسبة 95% عليها 975 مليون دولار من الديون مستحقة الدفع خلال السنوات الثلاث المقبلة، وانخفضت أسهمها بنسبة 21% منذ بدء حملة القبض على المتهمين.

وتحدثت عن أن الشركة المملوكة لرجل الأعمال “ناصر الطيار” كانت اقترضت 328 مليون دولار في 2015م وعليها دين يبلغ 262.4 مليون دولار مستحق الدفع في أغسطس، وانخفض سهمها نحو 27% خلال 4 أيام.

وأضافت أن الشركة المرتبطة بـ”بكر بن لادن” جمعت 634.6 مليون دولار في 2014م وهذا القرض مستحق الدفع الشهر الجاري، كما اقترضت الشركة 159 مليون دولار في 2014م والدين مستحق الدفع في 2018م.