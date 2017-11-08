«فايننشال تايمز»: المملكة حريصة على طمأنة المستثمرين بعد الحملة ضد الفساد

تواصل- سامر محمد:

أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية حرص السلطات السعودية على طمأنة المستثمرين وغيرهم الذين يشعرون بالقلق بعد قرار النيابة العامة السعودية تجميد نحو 1500 حساب مصرفي لمتهمين في الحملة ضد الفساد.

وأشارت إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصدر تعليماته للمسؤولين بضمان عدم اضطراب أنشطة الشركات سواء المملوكة كلياً أو جزئياً لأشخاص يخضعون للتحقيق، خلال سير التحقيقات المتعلقة بالفساد.

وكانت مؤسسة النقد العربي، أكدت أن حسابات الأشخاص وليست تلك المرتبطة بالاستثمارات هي التي جرى تجميدها خلال سير عملية التحقيق مع المتهمين.

ولفتت الصحيفة إلى أن بنوك سعودية دعت في الأيام الماضية لاجتماع مع مؤسسة النقد لمناقشة كيفية إدارة عملية تجميد الحسابات مع استمرار التحقيقات في الفساد، نقلاً عن شخص مطلع.

وأكدت الصحيفة أن الحكومة ردت على قلق المستثمرين المحليين والدوليين بشأن الحملة ضد الفساد الأكبر في تاريخ المملكة، بسلسلة من البيانات سعيا لطمأنتهم وإزالة الشعور السلبي لديهم والذي ظهر عبر سوق الأسهم والسندات.