«فايننشال تايمز»: المملكة حريصة على طمأنة المستثمرين بعد الحملة ضد الفساد

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

ترشيحاتنا

مفاجآت تتواصل في قضايا الفساد.. وزير متورط في تعاقدات ورواتب فلكية

مفاجآت تتواصل في قضايا الفساد.. وزير متورط في تعاقدات ورواتب فلكية

كيف تم العثور على حطام مروحية نائب أمير عسير «البلاك هوك»؟

كيف تم العثور على حطام مروحية نائب أمير عسير «البلاك هوك»؟

«تعليم الشرقية» تكشف ملابسات وفاة طالب بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

«تعليم الشرقية» تكشف ملابسات وفاة طالب بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

«المرور» توضح أنواع «المخالفات المحجوبة»

«المرور» توضح أنواع «المخالفات المحجوبة»

«فايننشال تايمز»: المملكة حريصة على طمأنة المستثمرين بعد الحملة ضد الفساد

«فايننشال تايمز»: المملكة حريصة على طمأنة المستثمرين بعد الحملة ضد الفساد
0

تواصل- سامر محمد:

أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية حرص السلطات السعودية على طمأنة المستثمرين وغيرهم الذين يشعرون بالقلق بعد قرار النيابة العامة السعودية تجميد نحو 1500 حساب مصرفي لمتهمين في الحملة ضد الفساد.

وأشارت إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصدر تعليماته للمسؤولين بضمان عدم اضطراب أنشطة الشركات سواء المملوكة كلياً أو جزئياً لأشخاص يخضعون للتحقيق، خلال سير التحقيقات المتعلقة بالفساد.

وكانت مؤسسة النقد العربي، أكدت أن حسابات الأشخاص وليست تلك المرتبطة بالاستثمارات هي التي جرى تجميدها خلال سير عملية التحقيق مع المتهمين.

ولفتت الصحيفة إلى أن بنوك سعودية دعت في الأيام الماضية لاجتماع مع مؤسسة النقد لمناقشة كيفية إدارة عملية تجميد الحسابات مع استمرار التحقيقات في الفساد، نقلاً عن شخص مطلع.

وأكدت الصحيفة أن الحكومة ردت على قلق المستثمرين المحليين والدوليين بشأن الحملة ضد الفساد الأكبر في تاريخ المملكة، بسلسلة من البيانات سعيا لطمأنتهم وإزالة الشعور السلبي لديهم والذي ظهر عبر سوق الأسهم والسندات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«بلومبيرج»: المستثمرون الغربيون مطمئنون من إجراءات مكافحة الفساد بالمملكة

«بلومبيرج»: المستثمرون الغربيون مطمئنون من إجراءات مكافحة الفساد بالمملكة

بالفيديو.. خبير اقتصادي: المملكة تطبق النموذج السنغافوري لمكافحة الفساد

بالفيديو.. خبير اقتصادي: المملكة تطبق النموذج السنغافوري لمكافحة الفساد

النيابة العامة: السجن عامين للوسيط في عمليات الرشوة

النيابة العامة: السجن عامين للوسيط في عمليات الرشوة

«فايننشال تايمز»: الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد جناحا التنمية في السعودية

«فايننشال تايمز»: الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد جناحا التنمية في السعودية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد
«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>