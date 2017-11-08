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رسالة وكيل إمارة عسير بخط يده قبل وفاته في حادث الطائرة
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تواصل – الرياض:

نشر عبدالله الجريش‏، رسالة والده سليمان الجريش، وكيل إمارة عسير، الذي توفي في حادثة طائرة عسير، مع الأمير منصور بن مقرن ومرافقوه، وقال “الجريش”: إنها “رسالة مودع من والدي سليمان الجريش، غفر الله له، لزملائه بخط يده اللهم تقبله في الشهداء”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل عشر معلومات عن الراحل سليمان الجريش وكيل إمارة عسير هي:

1- عُرف بالإخلاص والاجتهاد، والنزاهة أينما خدم.

2- من محاربين الفساد، وكان رجلاً عملياً، له مؤلفات كثيرة عن محاربة الفساد الإداري.

3- عمل لأكثر من 20 عاماً في وزارة الخدمة المدنية بالرياض.

4- كلف الجريش بالعمل في وزارة الداخلية، ثم انتقل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم عمل بالهيئة العليا لتطوير مكة والمدينة.

5- في عام 2014 نقل سليمان الجريش من وظيفة (وكيل إمارة) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة المدينة المنورة إلى وظيفة (وكيل إمارة) بذات المرتبة بإمارة منطقة عسير.

6- يحمل الجريش شهادة البكالوريوس في تخصص دراسات إسلامية من جامعة الملك عبدالعزيز.

7- يحمل ماجستير قانون جنائي، من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ودبلوم إدارة عامة- معهد الإدارة العامة.

8- خاض عدد من الدورات التدريبية في مجال الإدارة والتطوير الإداري، والتخطيط، والتحقيق الإداري والجنائي، والاستشارات الشرعية والقانونية والإدارية.

9- شارك في العديد من أعمال اللجان التنظيمية والقانونية في كل من معهد الإدارة العامة ومجلس الشورى وهيئة الخبراء، وعضواً في عدد من المنظمات والمؤسسات الحكومية والأهلية.

10- حاصل على جائزة تقديرية في الخط العربي.

 


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