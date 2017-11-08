البيت الأبيض: الأنظمة الصاروخية في اليمن لم تكن موجودة قبل بدء الصراع

تواصل – وكالات:

أدان البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران على السعودية، وفقاً لـ “رويترز”.

وقال البيت الأبيض إن الهجمات الصاروخية للحوثيين على السعودية تهدد الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن الأنظمة الصاروخية في اليمن لم تكن موجودةً قبل بدء الصراع.

ويذكر أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “نيكي هالي” قد أكدت في خطاب لها أمس أن المملكة العربية السعودية قد أصدرت، في وقت سابق، معلومات تتعلق بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على المملكة العربية السعودية في يوليو 2017، وتُبين المعلومات أن الصاروخ كان من نوع (قيام) إيراني وهو نوع من الأسلحة لم يكن موجوداً في اليمن قبل النزاع؛ مما يشكل انتهاكاً لقراري مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقمي 2216 و2231″.