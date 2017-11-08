ضبط عصابة «تَشليح السيارات» بالرياض.. سرقوا 16 مَركبة

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صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم السرقة بكافة أنواعها؛ قامت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي برصد عدد من بلاغات سرقة المركبات، وبتتبعها اتضح قيام الجناة بتحريف أرقام هياكلها وإعادة بيعها بمبالغ زهيدة أو تفكيكها وبيع أجزائها كقطع غيار مستعملة.

وأضاف على إثر ذلك عملت الإدارة على وضع الأماكن المشبوهة تحت مجهر الرصد الأمني ومراقبتها، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود – بفضل الله – عن تحقيق الاشتباه في أربعة أشخاص (مواطن وثلاثة وافدين سودانيين ومصري) ثبت تورطهم في عدد من تلك البلاغات، وبضبطهم وسماع أقوالهم أقروا بارتكاب ستة عشر حادثة سرقة مركبات متنوعة وتفكيك بعضاً منها إلى أجزاء وبيعها كقطع غيار مستعملة وتحريف أرقام أخرى وإعادة بيعها بمبالغ زهيدة، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وبيّن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية.