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فيسبوك مسنجر يضيف الدردشة الحية إلى المواقع

فيسبوك مسنجر يضيف الدردشة الحية إلى المواقع
فيسبوك
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تواصل – وكالات:

أضاف موقع فيسبوك إلى تطبيقه للتراسل الفوري مسنجر ميزة جديدة تتيح لزوار مواقع الويب على شبكة الإنترنت الانخراط في الدردشة الحية مع العنصر البشري أو مع روبوتات الدردشة الكتابية المعروفة باسم بوت، دون الحاجة إلى ترك الموقع، وتدعى الإضافة الجديدة “دردشة العملاء”.

وتعد هذه الإضافة أول إضافة أصلية تتعلق بالدردشة المباشرة والحية مع العنصر البشري أو مع روبوتات الدردشة الكتابية، وجزء من سلسلة التغييرات الرئيسية التي جرى الإعلان عنها اليوم الخاصة بالإصدار 2.2 من منصة فيس بوك مسنجر، وجاء الإعلان على لسان ستان تشودنوفسكي رئيس منتج ماسنجر في الشركة ضمن قمة الويب المنعقدة في مدينة لشبونة البرتغالية.وتتوفر إضافة “دردشة العملاء” Customer Chat لمستخدمي أجهزة الحاسب المكتبية والأجهزة المحمولة من خلال إصدار تجريبي خاص حالياً، وبمكن برمجة روبوتات الدردشة الكتابية الموجودة ضمن مواقع الويب لتنفيذ مجموعة متنوعة من الوظائف مثل تقديم تحديثات حالة الطلب وتحديد موعد والإجابة عن أسئلة المستخدمين الشائعة وتوفير الخدمات التلقائية خلال الساعات التي يتم فيها إغلاق النشاط التجاري.

ويأتي إصدار النسخة 2.2 من منصة مسنجر بعد مرور يوم واحد من إعلان شركة Salesforce عن خطط لإطلاق منصة روبوتات دردشة كتابية مخصصة للعملاء في العام المقبل، وتعمل إضافة Customer Chat على جعل فيسبوك أقرب من حيث الميزات إلى شركات مثل LivePerson وغيرها من الشركات التي تقدم خدمة دردشة حية مباشرة للعملاء من خلال المحادثات التي تجري داخل التطبيق أو الموقع.

كما تتيح واجهة برمجة تطبيقات البث Broadcast API للشركات مثل منشآت الأخبار إمكانية إرسال رسالة واحدة للعديد من المشتركين في وقت واحد، وأعلنت منصة فيس بوك مسنجر أخيراً عن خططها لإعطاء جميع الشركات القدرة على إرسال رسائل دعائية.

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