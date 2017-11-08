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«فيسبوك» يطلب من المستخدمين إرسال «صورهم العارية»

«فيسبوك» يطلب من المستخدمين إرسال «صورهم العارية»
فيسبوك
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تواصل – وكالات:

كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن أن “فيسبوك” طلب من مستخدميه إرسال أي صور “عارية” أو “خاصة”، يخشون من تعرضهم للابتزاز بسببها.

وعنون “فيسبوك” طلبه للمستخدمين تحت اسم حل مشكلة “الثأر الإباحي”، والذي يندرج من احتمالية نشر أشخاص لصور أصدقائهم الحميمية أو العارية للجميع، بغرض الانتقام أو الابتزاز.

وأشارت شبكة التواصل إلى أنها طلبت من المستخدمين هذا الطلب الغريب، من أجل تحويل تلك الصور إلى “بصمة رقمية خاصة”، تمنع نشرها أو تعميمها في أي وقت من الأوقات.

وأوضحت كذلك أنها تختبر حالياً تلك التقنية الجديدة في أستراليا، بالشراكة مع وكالة حكومية متخصصة في هذا النوع من الجرائم.

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