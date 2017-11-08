«الإحصاء»: 25 حالة وفاة يوميًا حصيلة 1400 حادث مروري بالمملكة

تواصل – الرياض

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد الحوادث المرورية التي وقعت في المملكة عام 1437هـ (2016)، بلغ 533,380 حادثاً، نتج عنها 38,120 مصاباً و9,031 حالة وفاة.

وبيّن الإحصاءات أن معدل الحوادث اليومي يبلغ نحو 1,461 حادثة، وينتج عنها نحو 25 حالة وفاة، و104 حالات إصابة، غالبيتهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 عاماً.

وقدرت الإدارة العامة للمرور أن المملكة فقدت حوالي 100 ألف شخص بسبب حوادث الطرق التي وقعت خلال العشرين عاماً الماضية، وذلك وفقاً لـ”الرياض”.

وبسبب تلك الإحصائيات المفزعة فقد وضعت المملكة في المركز الثاني عربياً، والثالث والعشرين عالمياً من حيث معدل الحوادث المرورية المميتة، بل واحتلت المرتبة 157 من بين 180 دولة في العالم من حيث السلامة على الطرق وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

من جانبه أكد المهندس هاني دهان الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نجم؛ أن تكلفة الحوادث المرورية في المملكة تقدر ما بين 20 إلى 87 مليار ريال سنوياً، موضحاً أن هناك تقديرات عالمية تشير إلى أن حوادث الطرق تكلف الحكومات حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق ما تمت الإشارة إليه في المؤتمر الدولي للسلامة المرورية.

وأوضح المهندس “دهان” أن زيادة فعالية التأمين الإلزامي على المركبات بات ضرورياً لتوسيع الحماية وضمان حقوق المتضررين من هذه الحوادث، خاصة مع الاستعداد القائمة لاستقبال دخول المرأة في عالم قيادة المركبات في المملكة، وتقليل الآثار السلبية الناتجة عنها مع ضرورة تطبيق هذه الأنظمة الإلزامية لتشمل جميع المركبات العاملة على الطرق محلياً وذلك في ظل المؤشرات على وجود أكثر من 55% من هذه المركبات دون تأمين.