مواطن يقتل زميله ويُسلّم نفسه لشرطة حفر الباطن

تواصل – الرياض:

تحقق شرطة حفر الباطن في ملابسات مقتل مواطن على يد زميله، بطلقات نارية ثم سلم نفسه لمركز الشرطة.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: إن المختصين بالشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي لحادثة إطلاق مواطن النار على زميله؛ مما أدى إلى وفاته.

وقال “الرقيطي”: إن الحادثة وقعت عند الساعة الثامنة مساء أمس الثلاثاء، عندما تبلغت شرطة محافظة حفرالباطن من المستشفى عن إسعاف مواطن ثلاثيني إثر تعرُّضه لعدة طلقات نارية أدت إلى وفاته، تزامن ذلك قيام الجاني، وهو مواطن ثلاثيني على معرفة بالمجني عليه، بتسليم نفسه مُقراً بإطلاق النار عليه إثر خلاف نشب فيما بينهما.

وأوضح الرقيطي أنه تم إيقاف المتهم واستكمال إجراءات الاستدلال اللازمة للحادثة تمهيداً لإحالة المتهم وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.