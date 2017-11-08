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الإنذار المبكر: سحب ممطرة مصحوبة برياح على 4 مناطق

الإنذار المبكر: سحب ممطرة مصحوبة برياح على 4 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

نبَّه النظام الآلي للإِنْذَار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى احتمالات تعرُّض 4 مناطق بالمملكة، اليوم الأربعاء، لسحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأوضح نظام الإنذار المبكر أن منطقة مكة المكرمة، تكون حالة الرياح فيها نشطة مع احتمالات وجود سحب رعدية، وأن تلك الحالة تبدأ وفقاً للإنذار المبكر من الساعة: 12:00 وحتى الساعة: 21:00.

وبيّن أن وصف حالة المناخ بالتحديد هو “سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية”.

فيما جاءت التنبيهات لباقي المناطق كالآتي:

  •  منطقة جازان

الحالة: رياح نشطة – سحب رعدية

بداية الحالة: الساعة: 12:00 ونهاية الحالة الساعة: 21:00

وصف الحالة: سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية.

  •  منطقة عسير

الحالة: رياح نشطة – سحب رعدية

بداية الحالة: الساعة: 12:00 ونهاية الحالة الساعة: 21:00

وصف الحالة: سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية

  •  منطقة الباحة

الحالة: رياح نشطة – سحب رعدية

بداية الحالة: الساعة: 12:00 ونهاية الحالة الساعة: 21:00

وصف الحالة: سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية

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