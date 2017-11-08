العثور على 70 إبرة في ساقَي امرأة.. لا تَعرف كيف دخلت جسمها

تواصل- وكالات:

عثر الأطباء، على أكثر من 70 إبرةً ودبوساً ومغروسة داخل جسد امرأة هندية، تدعي أنها لا تعرف كيف وصلت إلى جسدها.

وقالت أنوسويا ديفي، البالغة من العمر 35 عاماً، إن الإبر والدبابيس ورؤوس الحقن الطبية، بدأت تظهر داخل أطرافها منذ عام 2012، وبعد أن عانت من صعوبات في المشي والجلوس والوقوف على مدى السنوات الخمس الماضية، اضطرت أخيراً إلى طلب المساعدة الطبية.

ويعتقد الأطباء، أن “أنوسويا” تقوم بغرس هذه الأشياء داخل جسدها بنفسها، إلا أنها تصر، على أنها لم تفعل ذلك، ولا تتعمد أذية نفسها؛ حيث قالت “أعاني من هذه المشكلة منذ خمس سنوات، حيث تخرج الإبر من جسمي. ليس لدي أي تفسير لذلك، لكنها تسببت لي بآلام مبرحة، وأنا بحاجة إلى العلاج للتخلص منها”.

وأضاف، أن الأمر يبدأ على شكل نتوءات صغيرة على ساقيها، قبل أن تنمو وتنفجر، ويخرج منها إبرة أو مسمار أو دبوس. ويقول شقيقها أواديش كومار، والذي يعيش معها منذ وفاة زوجها قبل نحو 7 سنوات، إنه لا يعتقد أن شقيقته تؤذي نفسها.

وتابع “كومار”، “يخرج من جسدها 3 أنواع من الأشياء، وهي الإبر والمسامير وإبر الحقن المستخدمة في المستشفيات، وليس لدينا أي تفسير لذلك. أنا معها طوال الوقت، ولم أشاهدها تفعل أي شيء يؤدي إلى حدوث ذلك، ونحن بحاجة إلى من يفسر لنا ما يحدث”.