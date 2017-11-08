7 مراحل للمخالفات الزراعية.. من التبليغ وحتى الانتهاء

تواصل – الإحساء

كشف مدير العلاقات العامة والإعلام،المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري سلطان الخالدي، عن 7 مراحل تمر بها المخالفات الزراعية المختلفة على الأقسام المختصة بالمؤسسة والفروع التابعة.

وأوضح الخالدي أن أولى تلك المراحل، تتمثل في تبليغ وضبط المخالفة، ثم يتبعها فحص المخالفة وعمل محضر الضبط، وبعدها يم تحديد الغرامة من لجنة النظر في المخالفات.

وعن المرحلة الرابعة قال الخالدي “المرحلة الرابعة تتمثل في الرفع إلى الوزير للموافقة، ثم متابعة تنفيذ القرار من وحدة المخالفات، وبعدها يتم تحصيل الغرامة المالية من الإدارة المالية، موضحا أن آخر مرحلة تتمثل في انتهاء المخالفة وإغلاقها من وحدة المخالفات.

جاء ذلك في تصريحات لـ «الوطن» على هامش فعاليات ورشة عمل مراحل سير إجراءات المخالفات للأقسام المختصة بالمؤسسة والفروع التابعة لها، بحضور المدير المساعد للعمليات بالمؤسسة المهندس عبدالعزيز الرشود.

وذكر الخالدي أن أبرز المخالفات المسجلة في واحة الأحساء تتضمن ردم مصارف المؤسسة دون ترخيص، ووضع جسر دون ترخيص على مصرف أو قناة، وإنشاء بيارة أو مظلات للسيارات في حرم المؤسسة، وإنشاء أحواش، ورمي المخلفات في المصارف أو القنوات، والتسبب في حجز المياه على القنوات أو الأفرع، ورمي مخلفات صلبة كمواد البناء أو أثاث أو أوساخ في الحاويات المخصصة للمخلفات الزراعية، وحرق الحاويات، وإغلاق طرق وأحرام المؤسسة بالحواجز وغيرها، ومنع المختصين بالمؤسسة من إزالة التعديات، وتصريف مياه الصرف الصحي الخام في قنوات الري أو المصارف الزراعية، والاعتداء على خطوط الري الرئيسية أو ملحقاتها بإنشاء توصيلات دائمة ومؤقتة بغرض الاستفادة من الخدمة، وإحداث كسر أو إتلاف في الخطوط الرئيسية لشبكة مياه الري أو ملحقاتها.