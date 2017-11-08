الكهرباء: 49 مليار ريال إيرادات تشغيلية في 5 شرائح

تواصل – الرياض

كشفت الإحصاءات الصادرة من الشركة السعودية للكهرباء أن الإيرادات التشغيلية للشركة تجاوزت العام الماضي نحو 49 مليار ريال في 5 شرائح مختلفة، وفقاً لـ”الوطن”.

وأوضحت الإحصائية أن تلك الإيرادات تنوعت بين إيرادات «مبيعات الطاقة الكهربائية» والتي استحوذت على 91 % بأكثر من 45 ملياراً”، وإيرادات «تعرفة قراءة وصيانة العدادات الكهربائية» والتي حازت على نسبة 2% من إجمالي «الإيرادات التشغيلية» للشركة بقيمة مليار ريال.

وبيَّنت الأرقام الإحصائية أن إيرادات تعرفة «توصيل الخدمة الكهربائية» بلغت 2 مليار ريال، وبنسبة تصل إلى 5 %، بينما بلغت «إيرادات منظومة النقل» 600 مليون ريال، وبنسبة تصل إلى 1 %، فيما جاءت «الإيرادات التشغيلية الأخرى» بقيمة 500 مليون ريال وبنسبة 1 %.

يذكر أن آخر إحصاءات قطاع الكهرباء يفيد بأن عدد العدادات الكهربائية بمختلف قدراتها تجاوزت 8.5 ملايين عداد كهربائي.