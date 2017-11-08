وفاة 3 أطفال وإصابة الأب والأم ورضيع في حريق مروع لمنزل بعنيزة (صور)

تواصل – الرياض

أعلن الدفاعُ المدني وفاةَ ثلاثة أطفال وإصابة الأب والأم ورضيع في حريق اندلع بمنزل في عنيزة.

وقال الدفاع المدني في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أخمد الدفاع المدني بعنيزة حريقاً اندلع بمنزل نتج عنه وفاة ثلاثة أطفال، رحمهم الله، وإصابة الأب والأم ورضيع”.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة عنيزة صباح اليوم حادث حريق بصالة بالدور الأرضي بمنزل يقع في حي المطار.

وأضاف “أبا الخيل” قائلاً: نتج الحريق عنه وفاة ثلاثة أطفال وإصابة الأب والأم وطفل بإصابات حرجة.”

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني: “أن مركز التحكم والتوجيه بمدني عنيزة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة ( 5:2 ) من صباح هذا اليوم الأربعاء، وتمت مباشرته بالفرق اللازمة، وقد نتج عنه وفاة ثلاثة أطفال وإصابة الأب وألام وطفل بإصابات حرجة.”

وقدم العقيد أبا الخيل تعازيه ومواساته نيابة عن منسوبي الدفاع المدني لذوي المتوفين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين .

وأشار العقيد أبا الخيل الى أهمية اقتناء وسائل السلامة بالمنازل، لاسيما مطفيات الحريق ووسائل الإنذار المبكر التي تعمل على تنبيه المتواجدين بالموقع أثناء الحريق وانتشار الدخان، مع ضرورة التأكد من سلامة التمديدات والتوصيلات الكهربائية واختيار ذات المواصفات المعتمدة.

واختتم العقيد أبا الخيل حديثه بأن الحادث أحيل لجهات الاختصاص لاستكمال إجراءات التحقيق.