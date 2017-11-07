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7 فوائد طبية للفجل.. تعرَّف عليها

7 فوائد طبية للفجل.. تعرَّف عليها
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تواصل – وكالات:

حدَّد موقع ” prevention ” الطبي سبع فوائد طبية للفجل، وأكد أنه يعتبر من الخضراوات الجذرية التي يتم تناولها في جميع أنحاء العالم، وقال: إن الفجل يُستخدم في علاج الكثير من الأمراض كنوع من الطب البديل للأدوية، ومن أبرز فوائد الفجل في علاج الأمراض:

1- يمنع الإمساك

يتكون الفجل من الكربوهيدرات غير القابلة للهضم وهذا يُسهِّل الهضم، واحتباس الماء، ويثبت الإمساك، والتي هي واحدة من الأسباب الرئيسية للإمساك.

2 – يعالج الاضطرابات البولية

الفجل مدر للبول في الطبيعة، مما يعنى أنه يزيد من إنتاج‏ البول، وعصير من الفجل أيضاً يشفي الالتهاب والشعور بالحرق أثناء التبول، كما ينظف الكلى ويثبط الالتهابات في الكلى والجهاز البولي؛ مما يساعد على علاج مختلف الحالات البولية التي تتفاقم بسبب السموم الزائدة في الجسم.

3 – نقص الوزن

الفجل يعطى شعوراً بالامتلاء، ويلبي الجوعَ عند تناوله دون تشغيل عدد السعرات الحرارية، كما أنه منخفض في الكربوهيدرات القابلة للهضم، عالٍ في النخالة، ويحتوي على الكثير من الماء، وبالتالي أصبح خياراً غذائياً جيداً جداً لأولئك للعازمين على فقدان الوزن.

4 – يحسن نظام القلب والأوعية الدموية

الفجل هو مصدر كبير للأنثوسيانين، ومرتبط بشكل إيجابي بالحد من حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن له خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات.

5- يعالج السرطان

الفجل يعتبر غني بعناصر مثل ديتوكسيفيرز وفيتامين C، وحامض الفوليك، والإنثوسيانين، ويستخدم لعلاج أنواع كثيرة من السرطان، وخاصة القولون والكلى والمعدة، وسرطان الفم.

6 – يعالج اضطرابات الجهاز التنفسي

يساعد الجهاز التنفسي في حالات تهيج الأنف والحنجرة وطاقة الرياح والرئتين التي يمكن أن تأتي من نزلات البرد والالتهابات والحساسية.

7 – يخفض ضغط الدم

الفجل هو مصدر جيد جداً للبوتاسيوم؛ فهو يساعد على استرخاء الأوعية الدموية، ما يؤدي لزيادة تدفق الدم، وبالتالي يقلل من ضغط الدم.

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